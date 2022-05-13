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Южный подъезд к Ельцу ремонтируют по нацпроекту

12 минут назад
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Под Ельцом в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт Южного подъезда к городу. Объект небольшой — чуть меньше 2 км, но оживленный. Это участок от М4 примерно до улицы Первомайской в пос. Солидарность.

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» укладывает там 2-слойное асфальтобетонное покрытие по основному ходу и на примыканиях, далее предстоит укрепление обочин и нанесение разметки.
Южный подъезд переходит в улицу Задонскую, которую в этом году также отремонтируют в рамках нацпроекта. Общая длина этих участков составит 6,7 км. WhatsApp Image 2022-05-12 at 17.04.57

Также в Елецком районе начинаются работы на автодороге Елец-Каменское-ст. Хитрово-Воронец-прим. к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны. В плане работ этого года – 4 участка общей длиной 18 км.

В целом в районе по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 20 км региональных трасс и более 17 км уличной сети Ельца.

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