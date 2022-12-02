За 2 года ЦУР выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, Центры управления регионами были созданы по поручению Президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Они есть в каждом субъекте страны. Работу всех 84 ЦУР координирует АНО «Диалог Регионы».

В Центры поступают проблемные вопросы жителей по всем направлениям. Обращения отрабатываются оперативно.

«За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день Центры управления регионами работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России.

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. К обратной связи подключают и коммерческие компании, оказывающие услуги населению. В системе уже 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Работа с обратной связью – один из ключевых показателей эффективности органов власти. А в ряде регионов зарплата госслужащих напрямую зависит от скорости и качества ответов гражданам.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В Липецкой области Центр управления регионом также начал свою работу в 2020-м году. За это время его специалистами было зафиксировано и обработано почти 82 тысячи комментариев в социальных сетях и более 60 тысяч обращений на портал «Развиваем Липецкую область вместе». А аналитика ЦУР Липецкой области позволяет не только решать единичные вопросы, но и принимать системные решения, которые делают жизнь в регионе комфортнее.