В регионе

За 2 месяца 2021 года в Липецкой области нарушили ПДД на 68 млн рублей

4 часа назад
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За 2 месяца 2021 года при осуществлении надзорных функций сотрудники Госавтоинспекции в Липецкой области пресекли более 108,2 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такие цифры приводятся в аналитической информации УМВД о состоянии оперативной обстановки на территории региона.

За январь-февраль текущего года вынесено более 86,6 тыс. постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных с применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме.

Всего за нарушение правил дорожного движения на 104 104 нарушителей наложено штрафных санкций на сумму 68 млн 454 тыс. рублей, взыскано 38 млн 229 тыс. рублей.

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