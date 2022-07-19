В Липецкой области получателями пенсии являются свыше 368 тысяч человек, что составляет почти треть населения региона. Из них страховую пенсию по старости получают чуть более 332 тысяч человек, государственные пенсии выплачиваются 36 250 гражданам.

За 6 месяцев этого года расходы на выплату пенсий составили более 38,9 млрд руб. По результатам проведенных в 2022 году индексаций выплаты возросли на 2,7 млрд рублей по сравнению с расходами за тот же период 2021 года.

На 1 июля 2022 года средний размер пенсии по старости на территории региона составил 18 883 руб., по инвалидности 10 946 руб., по случаю потери кормильца 13 367 руб.

Средний размер получателей двух пенсий у граждан с инвалидностью вследствие военной травмы составил 35 003 руб., у участников Великой Отечественной войны 48 187 руб.

Все выплаты производились в срок и в полном объеме.