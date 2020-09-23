За 8 месяцев 2020 года в Липецкой области построили почти 4,5 тысячи квартир – Липецкстат

В одном из очередных пресс-выпусков Липецкстат рассказал об объеме работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство». В январе-августе 2020 года он составил 46 546,3 млн. рублей, или 105,7% к уровню января-августа 2019 года.

В январе-августе 2020 года организациями всех форм собственности и населением построено 4445 квартир. Общая площадь введенных жилых зданий составила 654,3 тыс. кв. метров, или 99,8% к уровню января-августа 2019 года.

Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (34,3%), Липецкий (11,7%), Грязинский (8%) и Усманский (7%) районы.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 582,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 89% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2020 года. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года ввод индивидуального жилья увеличился на 102,1 тыс. кв. метров, или на 21,2%.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-августе 2020 года построено 574,2 кв. метров жилья.

Жилищное строительство в январе-августе 2020 года