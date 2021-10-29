В Липецкой области получателями пенсии являются свыше 371 тысячи человек, что составляет почти треть населения региона. Из них страховую пенсию по старости получают чуть более 300 тысяч человек, страховую пенсию по инвалидности – 20 тысяч человек, страховую по случаю потери кормильца – около 14 тысяч человек, государственные пенсии выплачиваются 36 153 гражданам и еще свыше 5 тысяч военных пенсионеров получают страховую пенсию по старости.

За 9 месяцев этого года расходы на выплату пенсий составили более 56 млрд руб. По результатам проведенных в 2021 году индексаций и осуществления единовременной выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам они возросли на 5 млрд рублей по сравнению с расходами за тот же период 2020 года.

На 1 октября 2021 года средний размер пенсии по старости на территории региона составил 16 200 руб., по инвалидности 9624 руб., по случаю потери кормильца 11355 руб. 49 коп.

Средний размер получателей двух пенсий у граждан с инвалидностью вследствие военной травмы составил 30524 руб., у участников Великой Отечественной войны 40 667 руб.

Все выплаты Отделением ПФР по Липецкой области производились в срок и в полном объеме.