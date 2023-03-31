Уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран в ходе очередной 23-й сессии регионального парламента представил депутатам итоги работы за прошлый год.

Всего от жителей Липецкой области в 2022 году поступило 490 обращений по вопросам нарушения прав несовершеннолетних. Отмечен рост обращений от отцов на 39%. По мнению Юрия Тарана, меры социальной поддержки для мужчин, воспитывающих детей в одиночку, должны быть расширены.

Поступали «сигналы» об опасном положении детей и от неравнодушных граждан. По 82 из них проведены проверки. Уполномоченный по правам ребёнка выезжал на места совместно с органами системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Ряд сообщений подтвердились. Нарушенные права детей удалось своевременно восстановить.

– Нужно расширить запретительные меры по продаже электронных сигарет, вейпов, энергетиков и продуктов, содержащих сжиженный газ, несовершеннолетним, – отметил Юрий Таран. – Профилактических мер здесь явно недостаточно.

Юрий Таран поблагодарил депутатов за внимание к проблемам детей-сирот и принятие областного закона о жилищных сертификатах, позволяющих уже сегодня приобрести собственное жильё и не стоять в очереди на выдачу квартир.

Со стороны депутатов было высказано пожелание организовать рабочую группу для разработки механизма предупреждения и предотвращения фактов суицида несовершеннолетних. В эту группу могут войти депутаты, представители общественности, а также Уполномоченный по правам ребёнка.