В банковском секторе Липецкой области в 2022 году эксперты выявили 130 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. По сравнению с 2021 годом количество поддельных банкнот сократилось на 45%, сообщили в липецком отделении Банка России.

По-прежнему наибольшее число поддельных купюр — пятитысячные. Их в регионе в 2022 году выявлено 73. По сравнению с 2021 годом количество таких банкнот сократилось вдвое.

Также в банковском секторе Липецкой области в 2022 году обнаружено 28 фальшивок номиналом 2000 рублей — это на пять банкнот меньше, чем годом ранее.

Общее количество тысячерублевых подделок за год сократилось на 32,5% — до 27 банкнот. Банкноты с признаками подделки среди более мелких номиналов в 2022 году в регионе выявлялись в значительно меньшем количестве: 1 пятисотрублевая и 1 сторублевая.

Кроме того, в банковском секторе Липецкой области в 2022 году выявлено 3 поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. По сравнению с 2021 годом количество иностранных подделок сократилось на 70%.