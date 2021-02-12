ОАО «РЖД» как социально ответственная компания при строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры большое внимание уделяет созданию благоприятных социально-бытовых условий для своих работников.

В 2020 году на ЮВЖД построено 2 двухквартирных жилых дома – на станциях Долгоруково и Добринка. Об этом пишет издание Gudok.ru.

В Долгоруково квартиры заняты начальником станции и дежурным по станции, в Добринке в квартирах поселились семьи дорожного мастера и дежурного по станции.

Средства для строительства технологического жилья выделяются на Юго-Восточной железной дороге с 2008 года. Более 800 млн руб. было потрачено с 2008-го по настоящее время. Средства выделяются по инвестиционной программе, управляет этими проектами Департамент социального развития. За 12 лет на 71 станции (из 260 станций ЮВЖД) построено 93 малоквартирных жилых дома с 204 квартирами. В том числе 10 малоквартирных домов с 34 квартирами на железнодорожной линии Журавка – Миллерово, – рассказала Ольга Анцифирова, начальник службы управления персоналом Юго-Восточной железной дороги.

В этом году планируется построить двухквартирный дом на станции Ездоцкий. В нём будут проживать бригадиры пути.