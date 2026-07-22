За легальную зарплату

Вопросы легализации занятости и скрытых форм оплаты труда, повышения уровня заработной платы и создания условий для её своевременной выплаты — одна из основных задач в сфере социально-трудовых отношений. В рамках работы по противодействию нелегальной занятости в администрации Добринского муниципального округа регулярно проводятся встречи с работодателями, на которых разъясняются негативные последствия подобных действий. За истекшие полгода состоялось 12 заседаний, во время которых заслушали 140 работодателей. Как результат: после общения с членами комиссии было заключено 96 новых трудовых договоров и 216 дополнительных соглашений о повышении заработной платы наемным работникам.

Напоминаем, что обо всех нарушениях трудового законодательства можно сообщить, обратившись в администрацию Добринского муниципального округа по адресу: Липецкая область, п. Добринка, ул. М. Горького, д. 5 или по телефону 8 (47462) 2-14-96, 8 (47462) 2-15-46, а также в Государственную инспекцию труда Липецкой области, позвонив по телефону горячей линии: 8 (4742) 36-02-03.