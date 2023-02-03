За месяц, с момента вступления в силу закона о едином пособии в Липецкой области меру поддержки получили родители 17 055 детей и больше 300 беременных женщин региона. С момента старта выплат единого пособия ОСФР по Липецкой области перечислил семьям более 130 миллионов рублей.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года ОСФР по Липецкой области одобрил выплаты на 731 первенца до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го. Сумма выплат родителям превысила 80 миллионов рублей.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.