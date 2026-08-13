За мусором приехал лифт

Специалисты ООО «Чистый город» навели порядок в окружном центре, освободив от бытового мусора территории площадок для сбора ТКО на улицах Линейной и Московской.

Для этих целей головная организация из города Грязи, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов, прислала в Добринку автомобиль-мультилифт. Специальный транспорт представляет собой КамАЗ, на котором установлен огромный бункер вместимостью 31 кубический метр с манипулятором.

— Для погрузки и вывоза крупногабаритных отходов нам потребовалось несколько часов, – отметил представитель компании Михаил Долматов, – после чего заполненный спецтранспорт убыл в Грязи для дальнейшей утилизации отходов.

Благодаря использованию мультилифта удалось в кратчайшие сроки вернуть площадкам на улицах Линейной и Московской опрятный вид и обеспечить соблюдение санитарных норм. В ООО «Чистый город» напоминают: подобная спецтехника доступна не только для плановых работ. При необходимости жители и организации могут воспользоваться услугами мультилифта для вывоза крупногабаритного мусора. Для этого достаточно обратиться в компанию с соответствующей заявкой.