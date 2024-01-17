Фото с передовой. Наш земляк Евгений Левицкий бережно хранит детский рисунок, который передал солдату на передовую кто-то из добринских школьников. А районку, выпуск которой был посвящен участникам специальной военной операции, он прочитал, как говорится, от корки до корки. Мы с вами, наши доблестные земляки!

Какие же крепкие духом мужики защищают нас! Смотришь на них — и гордостью сердце наполняется: спокойные, уверенные, надежные. Вот и еще с одним из таких наших защитников я хочу вас сегодня познакомить.

Он сам позвонил в редакцию, представился, поблагодарил за спецвыпуск «Добринских вестей», посвященный участникам СВО и переданный «за ленточку» волонтерами.

Это был Евгений Левицкий. Обычный мужчина, которых рядом с нами десятки. Впрочем, нет. Он вовсе не обычный. Он особенный. Как и сотни других наших соотечественников, которые не стали прятаться за спины других людей, не поспешили «слинять» за бугор, которые приняли вполне осознанное решение Родину защищать.

Евгений звонил из тех мест, где, мягко говоря, неспокойно, а голос его звучал твердо, уверенно. Говорил, как шаг чеканил. Четко, по делу, без лишних эмоций.

— Как там у вас, на передовой? — задала первый пришедший на ум вопрос.

— Работаем, — буднично ответил мой собеседник, как будто речь шла вовсе не о военных действиях.

Полтора года Евгений — участник спецоперации. Служит в технической разведке. В момент, когда состоялся наш телефонный разговор, он был на ремонте.

— Машина на передовой подорвалась, — опять же шокируя меня тем, как обыденно сообщил он об этом факте, сказал Евгений. — Чинимся.

В мирной жизни работа у Левицкого была самая что ни на есть мужская — он водитель. После школы отучился в нашем СПТУ №35 (так раньше назывался филиал Усманского промышленно-технологического колледжа в Добринке), отслужил в армии, какое-то время «возил», как сам говорит о себе мой герой, руководителя одного из сельхозпредприятий района. А несколько последних лет перед началом СВО управлял «фурой». Женился, воспитывал с женой дочку.

Повестку о мобилизации получил в канун своего дня рождения, и с 18 октября 2022 года Евгений Левицкий уже значился участником спецоперации.

За все это время уже дважды был в отпуске, повидался с семьей, родными, близкими, друзьями.

А поводом для обращения в редакцию послужило огромное желание военнослужащего передать слова бесконечной благодарности всем, кто поддерживает наших ребят, находящихся сейчас на переднем крае военного сражения.

— Мы ни в чем не испытываем нужды, — подчеркнул Е. Левицкий, — но так важно понимать, что о нас помнят, думают, сопереживают с нами сотни наших соотечественников, и главное — земляков. Я лично чувствую поддержку ставших близкими и родными мне Олега Малыхина, Алексея Атискова, Константина Бредихина и Александра Сергеева. С пониманием и заботой относятся и к моей семье. Это очень трогает.

Разговор наш не был долгим. Собеседник на том конце провода не располагал большим количеством времени, да и связь могла прерваться в любой момент.

Но я услышала главное:

— Мы сильны, потому что чувствуем единение с теми, кто в тылу. За нами Россия. И поэтому победа непременно будет нашей.