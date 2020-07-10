За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности в Липецкой области юридические лица заплатят 1 миллион рублей штрафов

Постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» утверждены правила поведения в период режима повышенной готовности.

Все предприятия торговли, работающие на территории региона, обязаны соблюдать указанное выше постановление, будь то маленький магазин шаговой доступности или крупная федеральная сеть.

Необходимо отметить, что некоторые федеральные сети категорически игнорировали требования местного законодательства, ссылаясь на распоряжения главных офисов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и т.д.

В результате проведения сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области мероприятий, связанных с соблюдением в торговых объектах правил поведения в период режима повышенной готовности возбуждено 102 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В настоящее время районными судами г. Липецка, Липецкой, Ростовской и Саратовской областей рассмотрено более 40 протоколов об административных правонарушениях, направленных управлением. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов. Общая сумма штрафов составляет более 1,5 млн. руб. из которых 1 млн. руб. это штрафные санкции применимые к юридическим лицам.