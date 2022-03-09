Сотрудники муниципального управления благоустройства продолжают наводить порядок на улицах Липецка, сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшие семь дней они вывезли более 11 тысяч кубометров снега, с начала года этот показатель превышает 220 тысяч кубометров. За прошлую неделю израсходовано более 2,6 тысяч тонн пескосоляной смеси, порядка 300 тонн технической соли и 69 тонн реагента.

Сегодня, 9 марта, на уборке улично-дорожной сети областного центра задействовано 77 единиц спецтехники – грейдеры, самосвалы, комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики, в том числе и наёмные. В перечне улицы Гагарина, Меркулова, Вермишева, Желябова, Интернациональная, проспект Мира, площади Театральная и Революции.

Отдельное внимание сегодня специалисты уделяют внесению противогололёдных материалов. На дорогах задействовано 12 пескоразбрасывателей, в пешеходных зонах – шесть малогабаритных машин.