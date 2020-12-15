За ночь на дороги Липецка израсходовали более 800 тонн противогололёдных материалов

Вчера, 14 декабря, вечером в Липецке начался серьёзный снегопад. На посыпку проезжих частей противогололёдными материалами вышли порядка 60 единиц спецтехники и 150 сотрудников муниципального управления благоустройства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В соответствии с технологией первые три часа снегопада мы посыпаем дороги пескосоляной смесью и технической солью. Это позволяет предотвратить образование наледи и повысить безопасность дорожного движения, – рассказывает начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

За ночь посыпка проезжих частей была произведена трижды.

На подметание улично-дорожной сети спецтехника вышла в 3.00, в – 4.00 на смены вышли дворники. Они вручную посыпают противогололёдными материалами и очищают остановочные площадки и пешеходные зоны.

– В ближайшие часы наши специалисты приступят к очистке дорог в частном секторе. Пока организовано дежурство, – поясняет Алексей Романчукевич.

Стоит отметить, что сейчас из-за обильного снегопада сотрудники управления вышли на повторную посыпку улично-дорожной сети, подметать начнут в зависимости от погодных условий.