В муниципальном управлении благоустройства г. Липецка подвели промежуточные итоги кампании по ямочному ремонту дорог областного центра. За три месяца этого года специалисты ликвидировали почти четыре тысячи квадратных метров выбоин на дорогах. На выполнение этих работ израсходовали более 440 тонн литой асфальтобетонной смеси.

Как известно, сейчас сотрудники управления «латают» аварийные выбоины и восстанавливают отрезки, на которые жалуются жители. Так, в январе ямочный ремонт выполнен на 46 улицах, в их числе – Зегеля, Фрунзе, Ударников, Крупской, Советская. В феврале привели в нормативное состояние 70 участков дорог, среди них улицы 8 Марта, Стаханова, Неделина, Коммунистическая, Волгоградская, Ангарская. В марте работы выполнены на 124 отрезках улиц Ушинского, Октябрьской, Адмирала Макарова, Плеханова, Алмазной, Желябова, Папина и других.

— На многие улицы приходится возвращаться. План работ корректируем еженедельно на основании обращений липчан, которые, в том числе, направляют в наш аккаунт ВКонтакте, – сообщил и.о. начальника управления Дмитрий Пушилин.

Ожидается, что уже в середине апреля специалисты начнут работы более долговечным горячим асфальтом. Сейчас в управлении проводят техническое обслуживание термос-бункеров, в которых будут перевозить смесь, рабочие меняют масла и фильтры на спецтехнике.