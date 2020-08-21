За полгода численность населения Добринского района уменьшилась на 176 человек

Липецкстат – о социально-экономическом положении Добринского района в первом полугодии 2020 года

В январе-июне 2020 года численность населения Добринского района по предварительной оценке по состоянию на 1 июля 2020 года составила 32,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 176 человек.

За этот же период родилось 120 и умер 271 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.

Миграционная убыль населения составила 25 человек. За январь-июнь 2020 года прибыло 389 и выбыло 414 человек.

На крупных и средних предприятиях района в январе-мае 2020 года работали 4,7 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 37 405 рублей, что на 9,4% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В январе-июне 2020 года крупными и средними организациями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6,4 млрд. рублей, или на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе-марте 2020 года составили 186 млн. рублей, или 99% к уровню января-марта 2019 года.

Индивидуальными застройщиками в январе-июне 2020 года введено 12,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 120% к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-июне 2020 года хозяйствами всех категорий произведено 15,6 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 91% к соответствующему периоду 2019 года, молока – 9,8 тысячи тонн (98%), яиц – 5,3 млн. штук (94%).

В сельскохозяйственных организациях к началу июля 2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5%, в том числе коров – на 2%, птицы на четверть, свиней увеличилось на 15%.

Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур увеличилась на 25%, скота и птицы (в живом весе) сократилось – на 7%, молока – на 2%.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в январе-июне 2020 года составил 581,7 млн. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-май 2020 года сложился отрицательный и составил 99,5 млн. рублей. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 50%.