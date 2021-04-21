Как установлено судом, Сергей К. в течение 2015-2017 годов совершал половые преступления в отношении девочек 12-14 лет. Он знакомился через социальные сети с девочками, затевал с ними переписку интимного характера. Сергей К. представлялся потерпевшим их ровесницей. Путём уговоров и обмана Сергей К. добивался, чтобы потерпевшие изготавливали, а затем отправляли ему фото обнажённых частей своего тела. Добившись желаемого, начинал шантажировать – требовал от девочек прислать ему фото их полностью обнажённого тела, половых органов. Угрожал, что в случае отказа распространит уже имеющиеся их фото в сети «Интернет» среди друзей и знакомых девочек. Свои угрозы в ряде случаев Сергей К. впоследствии приводил в исполнение. Помимо этого, как установлено судом, Сергей К. рассылал девочкам материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Требовал сделать то же самое, что делают на видео.

Потерпевшими от действий Сергея К. признаны 9 несовершеннолетних. Преступления совершены им в течение 2015 – 2017 годов. В 2015 году он отбывал наказание в исправительной колонии на территории города Липецка, тем не менее, как установил суд, имел доступ к сети «Интернет» и совершал указанные преступления. В 2016 году после отбытия наказания и освобождения из мест лишения свободы действия были продолжены им уже по месту жительства в посёлке Лев Толстой Липецкой области.

46-летний Сергей К. свою вину в совершении преступлений не признал. Выдвинул версию, что его телефоном и компьютером могли воспользовался иные лица.

Липецкий областной суд признал версию Сергея К. избранным способом защиты с целью ухода от уголовной ответственности. Изучив материалы дела, допросив свидетелей и потерпевших, экспертов в области IT- технологий, коллегия судей Липецкого областного суда сочла вину Сергея К. установленной и доказанной. Действия мужчины квалифицированы по ч. 5 ст. 132 УК РФ как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних, по ч. 5 ст. 135 УК РФ как развратные действия, по ч. 2 ст. 133 УК РФ как понуждение несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера, по ч. 2 ст. 242 УК РФ как незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, по ч.1 и ч.2 ст. 242.1 как изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

За совершение 17 половых преступлений в отношении несовершеннолетних Липецкий областной суд назначил Сергею К. наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённый лишён права занимать должности и заниматься деятельностью, связанною с воспитанием несовершеннолетних на срок 15 лет.

По результатам рассмотрения данного уголовного дела судебной коллегией вынесены три частных определения, в том числе и в адрес руководства УФСИН России по Липецкой области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общий юрисдикции (г. Москва), сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.