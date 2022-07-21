Ваш близкий человек заболел или ослаб из-за возраста и нуждается в постоянном уходе? Ломаете голову, как совместить работу, семейные дела и заботу о лежачем родственнике? Вам помогут специалисты социальной защиты.

Органы социальной защиты предлагают услуги профессиональных сиделок – социальных работников, которые на ежедневной основе оказывают патронажную помощь пожилым людям и инвалидам. Сиделка от соцзащиты не только накормит подопечного и проследит за его гигиеной, но проконтролирует приём лекарств, уровень давления, сахара, температуру, а также проведёт реабилитационные занятия. Это могут быть и лечебная физкультура, и интересное для подопечного занятие.

Услугами сиделки могут воспользоваться люди, которые в значительной степени или полностью утратили способность к самообслуживанию: не могут самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

– Услуги профессиональной сиделки – это высококвалифицированный уход в привычной, домашней обстановке, без лишнего стресса для подопечного, – подчёркивает директор центра социальной защиты населения Липецкой области Кристина Горбачёва.

Социальные работники, которые готовятся предоставлять услуги в качестве сиделок, проходят курсы в Липецком медицинском колледже. Здесь учат оказанию первой помощи. Также при приёме на работу профессиональной сиделки в приоритете соискатели с медицинским образованием. Специалистов знакомят с особенностями психологии пожилого населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, с тем, как выстраивать общение с подопечными. Помимо профессиональных качеств, пристальное внимание уделяется личностным характеристикам специалистов, таким как стрессоустойчивость, коммуникабельность, эмпатия и т.д.

Чтобы получить услугу и узнать условия её предоставления, необходимо оставить заявку по номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, доб. 2 или позвонить со стационарного телефона по номеру 1111. Также можно лично обратиться в МФЦ, где помогут заполнить заявление установленной формы и собрать комплект документов.