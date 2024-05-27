Итоги развития сферы ЖКХ в регионе подвёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время своего ежегодного отчёта. В Липецкой области стали больше капитально ремонтировать дома. За последние пять лет было отремонтировано 1202 многоквартирных дома. Это на 30% больше, чем за предыдущие пять лет.

Игорь Артамонов рассказал и о вложениях, которые ожидают сферу ЖКХ в ближайшее время. Так, на теплоснабжение в 2024 году будет направлен 1 млрд рублей. На очистные сооружения до 2026 года — 4,2 млрд рублей. На водоснабжение и водоотведение на весь период концессии направят 16 млрд рублей.

«Сфера ЖКХ — жизненно важная сфера. Она напрямую влияет на качество жизни каждого человека. Опыт показывает, что коммуникации требуют постоянного внимания. И мы будем продолжать и дальше вкладывать средства в развитие жилищно-коммунального хозяйства нашего региона», — сказал Игорь Артамонов.