За рабочие места для людей с инвалидностью липецкие работодатели могут компенсировать до 200 000 рублей

До 200 тысяч рублей компенсируют работодателям Липецкой области за обустройство рабочих мест для инвалидов. Субсидии выделяются компаниям и организациям на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Для получения компенсации, работодатель должен создать рабочее место с нуля или доработать его для сотрудника с инвалидностью.

Для этого работодателю нужно закупить оборудование, технические приспособления и специальную мебель. Если сотрудника оформляют на удаленную работу, то Отделение СФР по Липецкой области возместит расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на территории его проживания.

Такие рабочие места оснащают индивидуально под конкретного человека или для группы сотрудников с одинаковыми ограничениями по состоянию здоровья. При этом учитывают программы реабилитации, трудовые обязанности, последствия профессиональных заболеваний либо производственные травмы.

Чтобы получить компенсацию расходов работодателям необходимо выполнить ряд требований. В их числе — заключить трудовой договор с человеком с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев. При этом заработная плата сотрудника должна быть не менее минимального размера оплаты труда. В 2026 году МРОТ в нашем регионе составляет 27 093 рублей, поясняют в СФР по Липецкой области.

Заявление на получение субсидии и документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места, подают в кадровый центр «Работа России» Липецкой области в течение трех месяцев с момента заключения трудового соглашения. После проведения комиссии и рассмотрения документов региональное ОСФР включит работодателя в реестр на выделение компенсации и переведет средства.

Обращения принимают по телефону регионального контакт-центра для страхователей — 8 (4742) 42-92-73, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.