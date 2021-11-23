Приговором Становлянского районного суда двое жителей Красинского района признаны виновными в покушении на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка России.

Как установлено приговором суда, мужчина при неустановленных обстоятельствах в нарушение Федерального закона от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» приобрел заведомо поддельные 5-тысячные банкноты.

В целях использования фальшивых банкнот в корыстных целях он вовлек в преступную деятельность свою знакомую, с которой распределив роли, покупал на территории Липецкой и Тамбовской областей различные товары, расплачиваясь за них фальшивками.

При обыске в квартире подсудимого было обнаружено и изъято ее еще 22 фальшивые банкноты, которые пара не успела использовать согласно своего преступного плана.

Действия подсудимых квалифицированы по ч.1 ст. ст. 186 УК РФ .

При избрании меры наказания, суд принял во внимание, что подсудимые после пресечения их преступной деятельности на территории Липецкой области и избрания им меры пресечения, не связанной с изоляцией от обществ, скрылись и продолжили заниматься преступной деятельностью в г. Тамбове.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 5 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей.

А его соучастницу – к 5 годам 5 месяцам лишения свободы .

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.