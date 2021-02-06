Летом прошлого года в территориальный отдел полиции в Липецке с заявлением обратилась 20-летняя липчанка. Девушка сообщила, что на страницах одной из социальных сетей опубликованы материалы, порочащие ее честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 23-летний бывший сожитель потерпевшей.

Полицейские выяснили, что молодые люди ранее проживали и работали вместе в одной организации. Молодой человек ревновал свою спутницу к коллегам и когда она заявила о расставании, он решил ей отомстить, разместив фото интимного характера на страницах одной из социальных сетей. Когда девушка увидела данные публикации, то обратилась с заявлением в органы внутренних дел. На момент обращения потерпевшая даже не предполагала, что к данному преступному деянию причастен ее бывший молодой человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета». В соответствии с действующим законодательством санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев либо обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.