16 января 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе одного из сел Липецкого района неизвестные лица незаконно срубили пятнадцатиметровый дуб диаметром 65 сантиметров.

Злоумышленники распилили дерево на «пеньки». В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Липецкому району установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – 31-летний и 22-летний жители Липецкого района.

В дальнейшем выяснилось, что спиленное дерево злоумышленники планировали продать. Причиненный ущерб составил более трех тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой – до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Липецкой области.