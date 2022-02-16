Комиссия Липецкого УФАС России включила в реестр недобросовестных подрядных организаций сведения об ООО «Фирма-Дека». Данная строительная компания на 3 года отстранена от дальнейшего участия в конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Подрядная организация нарушила срок выполнения работ по капитальному ремонту крыши по адресу г. Липецк, ул. Смыслова, д. 1. В адрес ООО «Фирма-Дека» ФКР неоднократно направлял уведомления о несоблюдении графика производства работ, но подрядчик их игнорировал и по окончанию срока договора к работам так и не приступил. В результате было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке, в Липецкое УФАС России были направлены документы для принятия решения о включении информации в реестр недобросовестных подрядных организаций. Работы в указанном доме выполнит уже другая подрядная организация в этом году.

Помимо срыва сроков проведения работ в доме по ул. Смыслова, ООО «Фирма-Дека» нарушила сроки еще по 7 многоквартирным домам Липецка, за что подрядчику предъявлены штрафы на сумму более 5 млн. руб.

Напомним, инженеры-кураторы ФКР Липецкой области на постоянной основе отслеживают соответствие фактических сроков выполнения работ подрядными организациями со сроками, указанными в договоре. По факту выявления нарушений юридическая служба ведет претензионную работу с подрядными организациями. ФКР также благодарит активных граждан, которые участвуют в контроле капитального ремонта.

Повышение качества производства работ, в том числе путем исключения недобросовестных подрядчиков из списка организаций, имеющих возможность участвовать в торгах и выполнять работы по капитальному ремонту – одна из основных задач Фонда.

«Работы по капитальному ремонту носят высокий социальный характер: просрочки или некачественное их выполнение неблагоприятно сказываются на жильцах многоквартирных домов. Важно, чтобы подрядные организации, которые выходят на аукционы по капитальному ремонту, понимали уровень ответственности и строго исполняли условия договора. Контроль со стороны Фонда будет ужесточаться, мы примем все необходимые меры, чтобы работы выполняли только добросовестные организации», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.