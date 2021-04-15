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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 178 загораний сухой травы на общей площади – 57,79 га. Наибольшее количество очагов зарегистрировано в следующих муниципальных районах:

Липецкий р-он – 17 очагов на общей площади 16,9 га;

Данковский р-он – 17 очагов на общей площади 9,01 га;

Добринский р-он – 15 очагов на общей площади 3,07 га.

С нарастающим итогом с начала 2021 года зарегистрировано 1003 загораний сухой травы на общей площади свыше 356 га.

Напоминаем, что в Липецкой области введён особый противопожарный режим.

За минувшие сутки сотрудники пожарного надзора составили 52 протокола за разведение огня. Также вынесено 79 предостережений о недопущении нарушения в условиях особого противопожарного режима.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое, напоминают в ГУ МЧС России по Липецкой области.