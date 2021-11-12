В III квартале 2021 года в банковской системе региона выявлено 55 поддельных банкнот Банка России. Большую часть фальшивок традиционно составляют пятитысячные купюры — их обнаружено 24 штуки. Среди банкнот меньших номиналов найдено 18 тысячерублевых и 13 двухтысячных подделок. Кроме того, выведено из обращения четыре подделки иностранных денежных знаков номиналом 100 долларов США.

С наибольшей вероятностью стать обладателем фальшивок можно на рынках и в других торговых точках, не оснащенных специальным оборудованием для проверки денег на подлинность. Самостоятельно определить подлинность банкнот липчане могут с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» или воспользовавшись информацией на сайте Банка России.

«Повысить уровень своих компетенций могут и кассовые работники розничных торговых сетей. Для них организовано бесплатное обучение на дистанционных курсах Университета Банка России, где можно изучить признаки подлинности и платежеспособности российских банкнот. Кассиры, прошедшие обучение и успешно завершившие итоговое тестирование, получают, помимо именного сертификата, отличительный знак для размещения на рабочем месте. Видя его, посетители магазинов будут понимать, что перед ними профессионал», — рассказала ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Липецк Банка России Мария Горяинова.