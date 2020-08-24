За трое суток в Липецкой области выявили 50 пьяных автомобилистов

На территории региона с 21 по 23 августа проводились широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей.

В этих рейдах совместно с дорожными полицейскими приняли участие представители общественности. За грубейшее нарушение ПДД на дорогах региона за трое суток были задержаны 60 водителей.

Кроме того, на территории региона были выявлены пять водителей, повторно севших нетрезвыми за руль транспортного средства, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

Массовые мероприятия, направленные на предотвращение опасных факторов дорожного риска будут проводиться и в дальнейшем, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.