За вторую очередь благоустройства парка Победы в Липецке подрядчик взялся раньше запланированного

В парке Победы г. Липецка завершают работы по благоустройству в пешеходных зонах. Устройство тротуаров ведется рядом с будущим парком аттракционов «Жемчужина» и на аллее спорта, недалеко от главного входа в парк. Задача – выполнить максимум работ до наступления заморозков.

Как пояснил представитель компании-подрядчика Сергей Кирпичёв, основание дорожек полностью готово – их отсыпали песком и щебнем. Сейчас специалисты устанавливают бортовые камни, сразу после планируют приступить к работам с асфальтом.

– Планируем приступить к работам с асфальтом уже на следующей неделе. Работать будем только при плюсовых температурах. Если тепло задержится, приступим к обустройству аллей, которые ведут к гипермаркету «Линия», нет – значит, отложим эти работы на следующий год, – отметил Сергей Кирпичов.

Также в планах подрядчика установка девяти опор освещения и монтаж 18 энергосберегающих светильников на аллее спорта.

Напомним, что благоустройство парка Победы в рамках первого этапа завершилось в начале октября, но подрядчик сразу же приступил к работам, запланированным на 2021-й год.