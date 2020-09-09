За выгул собак детьми до 14-лет будут штрафовать родителей в Липецкой области

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях Липецкой области сегодня в ходе заочного открытого голосования рассмотрела комиссия регионального парламента. Проект разработан и внесен в облсовет в порядке законодательной инициативы депутатом Мариной Донских.

Законопроект подготовлен по результатам мониторинга правоприменительной практики отдельных положений регионального административного кодекса.

Областным административным кодексом предусмотрен штраф за выгул собак детьми, не достигшими 14 лет. Сегодня уточняется, кто должен нести ответственность в таких случаях. Административное наказание понесут родители или законные представители, так как подростки могут привлекаться к ответственности только с 16 лет. За подобные нарушения предусмотрены штрафы от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Детям разрешается самостоятельно без сопровождения взрослых выгуливать только карликовые породы и щенков до трехмесячного возраста.

Документ будет вынесен на рассмотрение правового комитета облсовета.