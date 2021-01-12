Данковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности подрядной организации ООО «Элстрой».

Установлено, что генеральный директор общества передал главе администрации г. Данкова взятку в размере 50 тыс. рублей за содействие в подписании актов выполненных работ по неисполненному в срок муниципальному контракту по обустройству наружного освещения и благоустройству городских дворовых территорий.

По факту получения взятки СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления), ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Одновременно с этим в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег, за совершение в интересах данного юридического лица действия, связанного с занимаемым им служебным положением).

Суд признал предприятие виновным в указанном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.