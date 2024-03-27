В Добринском отделе ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» провели очередной «Бизнес-завтрак» с работодателями.

На встрече присутствовали представители МБУ «Добринское», ООО «Добрыня», ООО «Добринская швейная фабрика», ООО «ЗРМК Добринский». В мероприятии приняла участие заместитель начальника районного отдела организационно-кадровой работы Людмила Пешкова.

— Бизнес-завтрак — современный формат делового общения, где важные вопросы решаются за чашкой чая, в неформальной и непринуждённой обстановке, — рассказала руководитель Добринского отдела ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Наталья Наумова. — Целью встречи стало знакомство работодателей с новыми методами и сервисами, которые мы используем в настоящее время, и применение их на практике. Такие сервисы, как «Эффективная вакансия», «Визуальная вакансия» позволяют более детально презентовать рабочие места, а соискателям узнавать подробную информацию в центре занятости. Хорошо зарекомендовала себя в районе программа «Кадры региона». В ходе нашей беседы мы обсудили также квотирование рабочих мест, меры поддержки работодателей и субсидирование найма.

Отдельной темой стал вопрос дисбаланса на рынке труда между нетрудоустроенными гражданами, их квалификацией и существующей потребностью работодателей. В настоящее время работодатели хотят принимать качественно подготовленные кадры, а соискатели — иметь хорошие условия труда и получать достойную заработную плату. В приоритете у безработных — транспортная доступность, обеспеченность спецодеждой, подарки детям к праздникам.

Особое внимание на бизнес-завтраке было уделено сокращению текучести кадров. Одним из инструментов решения данной проблемы участники встречи назвали проявление заботы о сотрудниках. Если нет возможности повысить заработную плату, необходимо более внимательно относиться к нуждам людей и принимать посильное участие в решении их личных проблем.

От редакции: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не раз отмечал, что сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко.