В конце осени 2020 года в Липецке стартовал творческий конкурс для разработки названий топонимов для реализации проекта застройки квартала за железнодорожным вокзалом, в районе Опытной станции. Заказчиком работ выступил владелец участка – АО «Тепличное», которое планирует возвести на месте бывших теплиц современный миниполис. Об этом сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области.

В жюри конкурса “Бюро деловых событий” уже поступили концепции из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты конкурса будут подведены уже в середине февраля 2021 года. Предложения и идеи еще будут принимать до 10 февраля. Но с визуальной концепцией уже есть определенность: миниполис будет построен в стиле XVIII века.

Концепцию разработала воронежская проектная организация по заказу будущего застройщика АО «Тепличное». Команда вдохновлялась стилистикой и настроением Бродвея 1930-х годов, а также георгианским стилем, который имел распространение в XVIII веке. Таким образом, дома в этом миниполисе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы.

На площади в 58 га будет простроено около полусотни пяти- и шестиэтажных домов. Их будет окружать 10-12 улиц с активным пешеходным движением, скверами, парками, с выраженной перспективой и собственной аутентичной архитектурой. Также здесь планируется возвести детские сады, школу, торговый центр, ресторан, спортивный комплекс, автостоянки.

Застраиваться жилой район будет в пять этапов, с 2022 по 2027 годы.