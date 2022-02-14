13 февраля в Липецке на Зелёном острове прошел забег «Love is…”, приуроченный ко Дню всех влюблённых.

Особенность этого старта в том, что все участники преодолевают дистанцию и финишируют парами. Спутника или спутницу забега можно было выбрать на месте старта.

Организаторы подготовили две дистанции. Дети от 6 до 17 лет пробежали 600 метров. Вместе с ними на старт вышли ребята с особенностями здоровья — воспитанники объединения «Больше, чем добро». Взрослые от 18 лет и старше осилили 3600 метров — два круга вдоль границ острова.

«Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни, – считает глава региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше».

Победителями в детском забеге стали: 1 место — Кольчик Анна и Коростелева Екатерина; 2 место — Шилов Герман и Шилов Марк; 3 место — Казаков Никита и Сарычева Станислава.

Пьедестал во взрослой дистанции заняли: 1 место — Панченко Елена и Панченко Александр; 2 место — Рысляева Анастасия и её собака Вишня; 3 место — Попова Анна и Попов Сергей.

Всем финишерам вручили фирменные медали, выполненные в форме половинок одного сердца и дипломы от олимпийского совета Липецкой области, так как в рамках забега проходил День зимних видов спорта. Победителей наградили подарками от спонсоров. Главный приз за первое место — ужин на двоих в ресторане.

Пока атлеты бегали, у всех желающих была возможность распрощаться с прошлым. Для этого на острове установили «контейнер для вещей бывших». Туда можно было отправить вещи бывшей второй половины, подруги-предательницы или злой соседки, и начать новую жизнь без них. К концу забега контейнер был практически полон.