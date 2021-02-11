Липчан приглашают в романтический забег «Love is…», который состоится 14 февраля в рамках праздника «Доброе воскресенье» в Нижнем парке. Сбор – в 11.00 у главной сцены. Принять участие в спортивном мероприятии могут не только возлюбленные. В пару можно взять маму или папу, ребенка, бабушку или дедушку, друга, коллегу и даже собаку. Главное – быть влюбленным в здоровый образ жизни. И даже если у бегуна не будет партнера, выбрать «половинку» можно будет сразу на месте, сообщили организаторы. Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на сайте russiarunning.com. Для каждого участника обязательно наличие медицинской справки. Также липчан ждет развлекательная программа и торжественное награждение победителей. Забег будет проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона.

Праздник «Доброе воскресенье» заменит «Крещенскую елку добра» и станет заключительным этапом благотворительного марафона «Вместе делаем добро», который проходил в течение трех месяцев перед Новым годом в формате сбора средств тяжелобольным детям. Организаторы приготовили для гостей разнообразную развлекательную программу.