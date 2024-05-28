«Забег ползунков» среди детей до двух лет пройдёт в Ельце 2 июня. Площадкой спортивного праздника станет физкультурно-оздоровительный комплекс ЕГУ имени Ивана Бунина.

Малыши будут соревноваться в трёх возрастных категориях. Для детей в возрасте до года организаторы подготовили дистанцию «Ползунки», от года до полутора лет – «Ходунки». Малыши от полутора до двух лет будут состязаться в «Бегунках». Победители забегов получат медали и подарки от спонсоров спортивного праздника. Для участия в нём необходима регистрация, её можно пройти по ссылке.

«Здорово, что в нашей области есть такая трогательная и милая традиция – проводить спортивные праздники для самых маленьких и их родителей. Надеюсь, что участие в таких соревнованиях станет для них одним из самых приятных воспоминаний», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.