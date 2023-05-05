Сегодня, 5 мая, в Липецке состоялся легкоатлетический забег в честь 78-ой годовщины Великой Победы. Участие в нем приняли учащиеся школ, техникумов, вузов и представители спортивных объединений. Последние впервые присоединились к традиционному ежегодному событию.

В этом году дистанция составила 5750 метров и была разбита на 15 этапов. Победителем среди команд вузов стал Липецкий государственный педагогический университет, среди ссузов – Липецкий металлургический колледж, среди общеобразовательных организаций – школа №20, среди спортивных объединений – регбийный клуб «Липецк». Награды сильнейшим вручил первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко.

«Приятно видеть столько дружных, хорошо подготовленных к соревнованиям молодых людей. Подобные события – всегда праздник для тех, кто хочет быть здоровым и сильным. Сохраняйте этот спортивный азарт и всегда стремитесь к поставленной цели», – обратился к участникам Александр Рябченко.

Первая эстафета состоялась в 1946 году. На протяжении многих лет этот забег знаменовал открытие летнего спортивного сезона. В пятидесятые годы его проводили 2 мая, а маршрут начинался и заканчивался у здания магазина Книготорга на улице Советской. С 1965 года легкоатлетическая эстафета стартует с площади Ленина и посвящена 9 Мая. С 1992 года эстафета проходила ежегодно под эгидой «Липецкой газеты», кроме последних трех лет, когда пришлось сделать вынужденный перерыв.