23 января в 13:30 в парке НЛМК Липецка пройдет первый «Забег помощи» и откроет серию таких стартов в поддержку бездомных животных из приюта «Дворянское гнездо».

Забег организован липецким беговым сообществом Lipetsk Running, участие будет бесплатным для всех желающих. Стартовый взнос для получения стартового номера для каждого участника – это любая помощь приюту. Например, пачка корма для кошек или собак, наполнители для туалетов, лекарства от блох и паразитов, пеленки, крупы, тушенка.

В приюте «Дворянское гнездо» сейчас содержатся 239 кошек и собак, и все они очень хотят есть, отмечают организаторы забега. Для атлетов приготовили развлекательную программу с участием ростовых кукол и конкурсов, а также забеги на дистанции 1.200 метров – дети 8-12 лет, и 3.600 метров – взрослые 18+. Все участники кросса получат медали и вкусный чай, а победители и призеры будут награждены кубками!

Для регистрации на забег необходимо прислать заявку на почту kazakova-sport@mail.ru с указанием даты рождения и ФИО участника, в названии письма указывайте «Забег помощи».