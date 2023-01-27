Традиционный парный забег влюбленных устроят в областном центре от бегового клуба Lipetsk Run Club. 12 февраля в 11.00 самые романтичные и влюблённые в бег атлеты соберутся на Зелёном острове. Мальчики и девочки от шести до 13 лет пробегут 1000 метров, подростки преодолеют 3,6 км, а мужчины и женщины от 18 лет и старше – 5,4 км. Особенность старта в том, что участники бегут парами. В детской возрастной категории в паре могут стоять как одногодки, так и малыши со старшими ребятами

Регистрация бесплатная и доступна по по ссылке. По итогам забегов всем финишерам вручат фирменные медали – половинки одного сердца. Победителей и призеров наградят подарками от спонсоров. После финиша беговой клуб Lipetsk Run Club отметит трехлетие и угостит всех большим тортом.

«Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни, – считает губернатор Игорь Артамонов. – В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше».