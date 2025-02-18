320 липчан пробежали ради любви. Забег «Любовь это» от Липецкого спортивного сообщества прошел в Нижнем парке. Организаторы предложили участникам несколько дистанций: 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км. Принять участие в спортивном мероприятии могли не только возлюбленные. В пару можно было взять маму или папу, ребенка, бабушку или дедушку, друга, коллегу. Главное – быть влюбленным в здоровый образ жизни.

«В Липецкой области развивается спорт. Забеги вдохновляют людей на активность. Липчане регулярно выходят на пробежки. Благодаря этому, бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Победителями парного забега стали: Поповичев Тихон и Сапронова Алиса (6-9 лет), Пьяновы Анна и Софья (10-13 лет), Панков Александр и Исаев Вадим (16-17 лет), Морозова Олеся и Глумов Александр (старше 18 лет). По традиции липчане приносили на забег корм и крупы для бездомных животных, всего собрали 80 кг.