Санитарные врачи сообщили число заболевших в первую неделю 2024 года гриппом, ОРВИ и ковидом. Три этих заболевания циркулируют в регионе одновременно. ОРВИ зарегистрировано 3279 случаев, новой коронавирусной инфекции – 111 случаев, 39 случаев гриппа (в основном грипп А H3N2).

Главный инфекционист региона Андрей Филатов подчеркнул, что в целом ковид сейчас переносится легче благодаря иммунной прослойке — тех, кто переболел или привился. Прививки врачи называют главным способом защититься от осложнений, в том числе пневмонии. А еще советуют правильно питаться, чаще гулять и высыпаться.

Кроме того, в целях профилактики гриппа доктора рекомендуют тщательно мыть руки, избегать контакта с людьми с признаками заболевания, регулярно проветривать помещения, реже посещать места массового скопления людей.

Если вы заболели, они не советуют заниматься самолечением, лучше вызвать врача на дом. Это позволит правильно определить тактику лечения и избежать серьезных осложнений.