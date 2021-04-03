30 марта среднеазиатская овчарка алабай забралась на территорию чужого двора в Кузьминских Отвержках Липецкого района, сообщает газета “Сельская нива”.

Собственники домовладения обратились в полицию и администрацию сельского поселения для принятия мер. На место прибыли специалисты администрации и участковый уполномоченный. Они закрыли собаку в одном из подсобных помещений до приезда специалистов службы отлова.

На следующий день специалисты усыпили пса и вывезли в приют для животных «Счастливый берег», расположенный в Студеных Хуторах.

“В настоящий момент хозяин собаки может забрать её оттуда”, – сообщили в сельской администрации.