Забывая про бездорожье

На территории сельского поселения Демшинский сельсовет активно ведутся дорожные работы. К радости ста одиннадцати жителей улицы Заречной деревни Наливкино здесь завершена укладка финальных 500 метров асфальтобетонного покрытия. Часть улицы была заасфальтирована ранее. Теперь, по словам главы сельсовета Наталии Глотовой, в Наливкино больше нет грунтовок.

Работы по благоустройству были выполнены в рамках предвыборной программы губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Кроме этого, в деревнях Панино-Липецкое и Александровка 1-я выполнили ямочный ремонт дорог с твердым щебеночным основанием. А в селе Демшинка, по улице Центральной, горячим асфальтом заделали выбоины.