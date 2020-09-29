Зачем в маленьком гробике каждый год хоронят мух в одном из липецких сел?

Когда от Анатолия Павловича Зверева, худрука Хворостянского ДК, услышала о народном старинном обряде под названием «Мушку-блошку хоронить», то, честно говоря, не поверила и рассмеялась. Оказывается, зря. На самом деле такая традиция похорон мух существовала с древности до восьмидесятых годов прошлого века в селе Хворостянка.

Причём обряд этот занесён в реестр нематериального наследия Липецкой области, считается уникальным и числится там под названием этнографического праздника «Похороны мушки-блошки на Семен-день в селе Хворостянка Добринского района».

— Обычно мушку-блошку хоронили в середине сентября, — рассказывает А.П. Зверев, в детстве участвовавший в таком мероприятии, — ведь ранее именно с сентября начиналось новолетие, да и мухи к этому времени переставали летать. Пока на ст. Хворостянка были ещё живы те, кто хорошо помнил о такой традиции, обряд проводился, а потом более молодое поколение стало о нём забывать, точнее, игнорировать традиции своих предков. Хорошо, что его занесли в нематериальное наследие.

В руках у Т.А. Иноземцевой коробочка для похорон мушки-блошки.

— Как же всё проходило? — спрашиваю у заслуженного работника культуры РФ.

— Делали коробочку наподобие крошечного гробика, обшивали её чёрной тканью или красили в тот же цвет, привязывали ниточки, чтоб можно было нести, и провожали при огромном скоплении селян к самой окраине Хворостянки с серьёзными причитаниями, как по настоящему покойнику: «Мушка-блошка! Как мы будем без тебя? Ты не станешь нас беспокоить, перестанешь теперь грызть-кусать!..». Закапывали коробочку с неменьшими рыданиями.

На обратном пути хворостянцы шли и … радовались жизни от всей души. Играли на гармошках и балалайках, пели песни и задорные частушки. Обычай как бы завершал очередной летний сезон для крестьян.

«Похоронная процессия» идет по селу.

Однако в Хворостянском ДК про этот обряд не забывали, продолжают местные традиции и в сентябре провели «Похороны мушки-блошки», организовала которые заведующая клубом Татьяна Анатольевна Иноземцева совместно с участниками ансамбля «Приволье».

— В традиционной культуре, — объясняет Татьяна Анатольевна, — это мероприятие относится к проводным обрядам мифологических персонажей и является одним из ярких ритуалов осеннего периода. День памяти святого преподобного Симеона Столпника приходится на начало нового года, в народе Симеон получил прозвание «Летопроводец». У славян преподобный Симеон считался одним из самых почитаемых святых, ведь день его памяти завершал один жизненный цикл и открывал новый.

Ранее, по словам Т.А. Иноземцевой, на Руси во многих местностях на Семён-день хоронили мух и тараканов, чтобы пропали и не водились в доме, например, в Тамбовской губернии. Люди говорили: «Убьешь муху до Семена-дня — народится семь мух; убьешь после Семена-дня — умрет семь мух».

Участники обряда закопали с рыданиями подготовленную заранее с мушкой чёрную коробочку, а потом, как водится, порадовали и себя, и зрителей.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.