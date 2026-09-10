Задел для тучной нивы

Основой важного агроприема на местных черноземах традиционно является пшеница. Селяне понимают, что их трудом и старанием создается прочный задел для будущей тучной нивы.

В ООО «Пушкинское», где побывал корреспондент «ДВ», семена озимой пшеницы планируют заделать в почву на площади в 510 гектаров. Каждый, кто в эти дни трудится в поле, имеет определенный участок работы, за выполнение которой на нем лежит ответственность. Сев, доставка в поле семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, обработка почвы, внесение минеральной подкормки. Люди нацелены на конечный результат, чтобы в лучшие агротехнические сроки выполнить работу, создав тем самым хороший задел для будущей жатвы.

На одном из полей сельхозпредприятия работа велась одним посевным комплексом «Джон Дир». Им управляет Юрий Шарманов. Десятиметровая механическая сеялка обеспечивает точный контроль глубины заделки семян и расстояния между ними. Вместительный бункер рассчитан на две с половиной тонны, что позволяет комплексу работать с минимумом остановок. Норма высева — 250 килограммов на каждый гектар. Прикатывание засеянных массивов специальными катками доверено Анатолию Зубареву. Этот агротехнический приём помогает создать оптимальные условия для прорастания семян. Он заключается в уплотнении верхнего пахотного слоя, что улучшает контакт семян с почвой. Также прикатывание «запечатывает» влагу. Катки разрушают капилляры, благодаря чему влага из нижних слоёв подтягивается к семенам, при этом снижается испарение с поверхности. Кроме этого, агроприем выравнивает поверхность засеянных участков, что важно для равномерного развития всходов.

Александр Овчинников грузит в автомобиль протравленные семена.

Прежде чем начать осенний сев, пушкинцы выполнили протравливание семенного материала, что в будущем защитит урожай от целого ряда болезней. Эту операцию выполнил Виктор Коновалов. С производственной базы хозяйства протравленные семена грузит в КамАЗ Александр Овчинников, а к месту работ их доставляет водитель Игорь Кочетков. Предпосевную культивацию почвы предварительно выполнили механизаторы Иван Богдан и Андрей Киселев.

Посевным комплексом управляет механизатор Юрий Шарманов.

Место нынешнего сева можно найти без труда. Прежде всего, по облакам пыли, которые поднимают над землей трактор с сеялкой. После прохода комплекса на пашне остаются едва заметные глазу бороздки, в которых для будущей зимовки удобно расположились пшеничные семена. Сухие дни первой декады сентября не должны никого не вводить в заблуждение. Зерна в земле ожидают своего часа. После дождя они непременно оживут и на свет появятся первые зеленые росточки. Весной всходы подкормят азотом и, если погода будет благосклонна к селянам, летом молодую поросль окропят дожди. Она превратится в хорошо развитые растения с тучными колосьями. А потом поднимется спелый колос, зерна которого нальются янтарным цветом.

— Перед началом работ, — отметил гендиректор ООО «Пушкинское» Сергей Доля, — на каждый гектар полей, где до этого размещался ячмень, мы внесли сложные удобрения, а затем хорошо задисковали верхний пахотный слой. В целом осенний сев проводим организованно. Люди, принимающие участие в нынешней осенней кампании, имеют хороший материальный стимул для качественного выполнения порученного дела.

Завершившаяся жатва одарила местных хлеборобов хорошим урожаем хлеба. Несмотря на аномальную, запоздавшую по срокам весну, на круг озимая пшеничка дала аграриям свыше пятидесяти центнеров хлеба, при этом все зерно оказалось высокого качества. Так что к севу этой культуры в «Пушкинском» относятся по-хозяйски, применяя в работе богатый технический арсенал и наработанный годами агрономический опыт. Как сообщил С. Доля, нынешней осенью немалую часть посевных площадей в хозяйстве заняли семенами первой репродукции сорта «обоянка». Есть и новинка на местных черноземах, суперэлитный сорт «володя». Оба сорта являются среднеранними, районированными, хорошо переносят наши непредсказуемые зимы, устойчивы к полеганию и дают стабильные урожаи. Так что ждем отдачи от «обоянки» и «володи».

В эти дни земледельцы «Пушкинского» завершают сев озимой пшеницы. Теперь в их ближайших планах — обмолот подсолнечника и кукурузы на зерно.