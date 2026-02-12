Задонск и Елецкий округ могут получить Всероссийскую премию «Туристические города»

Задонск и Елецкий муниципальный округ вошли в финал III Всероссийской премии «Туристические города», отмечающей лучшие практики развития индустрии гостеприимства в стране. Всего в шорт-листе – 293 проекта.

Задонск (фото 1) – финалист в номинации «Лучший туристский маркетинг города». Город представил уникальную стратегию продвижения: зарегистрирована официальная торговая марка «Задонская гостеприимная земля, одна такая», а ключевым инструментом стал филагид-путеводитель с дополненной реальностью «Почтовые приключения по Задонской земле». Проект популяризирует внутренний туризм через филателию и историю отечественной почты: туристы совершают квест-маршруты городской «Задонск – столица филатуризма» и районный «Задонская кругосветка», собирая собственную коллекцию тематических марок.

Елецкий муниципальный округ (фото 2) – финалист в номинации «Город событийного туризма». В календарь событийного туризма Липецкой области на 2026 год включены 11 ярких фестивалей Елецкого округа: ️️️️«Русборг» и «Ладейное поле» (п. Елецкий), «Звонари» (п. Солидарность)️️️️, «Казачья застава» и «Вкусы осени» (с. Казаки), «Археологическая масленица», «Огни Черноземья», рок-фестиваль «Вереск» (археологический парк «Аргамач») и другие события.

«Выход Задонска и Елецкого округа в финал премии — важный шаг для развития внутреннего туризма в Липецкой области. О наших городах узнает вся страна. Уверен, что это даст мощный импульс развитию инфраструктуры и серьёзно увеличит турпоток в наш регион. Будем бороться за победу», комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Финал Всероссийской премии «Туристические города» пройдёт 26–28 февраля 2026 года в Касимове Рязанской области. Подробности можно узнать на сайте.