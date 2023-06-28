Объявлен дополнительный конкурсный отбор по программе «Земский учитель» на должности учителя русского языка и литературы школы села Тербуны и учителя химии гимназии №1 Задонска. Претенденты, чьи кандидатуры будут одобрены на данные вакансии, получат единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей, а также служебное жилье, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Заявления и документы претендентов принимаются до 28 июля включительно. Обязательные условия участия в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность переехать и отработать в школе не менее пяти лет. С условиями участия в программе «Земский учитель» можно ознакомиться на сайте управления образования и науки Липецкой области, а также на федеральном портале «Земский учитель».

Программа «Земский учитель» работает в регионе с 2020 года. За это время трудоустроено три педагога. В этом году также были открыты вакансии учителя истории и обществознания в школе села Гнилуша Задонского района, учителя математики и информатики в школе имени Героя Советского Союза В.С. Севрина села Братовщина Долгоруковского района, учителя химии и биологии в школе № 2 Чаплыгина и учителя математики в гимназии имени Героя Советского Союза И.М. Макаренкова в селе Ольговка Добринского района. Кандидатуры уже одобрены, до 1 августа с ними заключат договоры. И уже в новом учебном году они начнут учить детей.

«Программы поддержки должны стимулировать специалистов ехать работать в глубинку. Это позволит возродить территории и, как следствие, их экономический потенциал», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.