Задонск приглашает в первую субботу осени на масштабный праздник. 2 сентября здесь отметят и 95-летие района, и 244 года городу. Интересные мероприятия начнутся с раннего утра. В 7.00 у ТЦ Сити Молл откроется областная продовольственная ярмарка. В течение дня пройдет ряд спортивных соревнований: в 10.00 на стадионе в Городском парке пройдет товарищеский матч, в 15.00 в Ледовом дворце «Айсберг» — соревнования по хоккею на Кубок мэра, а в 17.00 в Городском парке – показательные выступления воспитанников клуб единоборств.

С 16.00 у стационарной сцены в Городском парке начнет работу площадка «Активное долголетие». Медики Задонской МРБ и Елецкой городской больницы №2 проведут консультации и осмотры. Будет работать передвижной флюрограф, автомобиль комплексной диагностики. Также можно будет проверить легкие на смокилайзере, сделать скрининг сердца на кардиовизоре и экспресс-тест на холестерин и глюкозу. С 18.00 на этом же месте Центр социальной защиты населения организует площадки для любителей елецкой гармони и баяна, а также занятия йогой, скандинавской ходьбой, игру в шашки и чаепитие.

Основные развлекательные мероприятия начнутся в Городском парке в 16.00 и завершатся в 22.00 пиротехническим шоу и дискотекой до 23.00. Кроме того, будут работать детские аттракционы, выставки, выступят местные и приглашенные артисты, состоится награждение передовиков производства. Ярким событием станет гастрономический конкурс поселений муниципалитета и розыгрыш подарочных корзин с продуктами Задонской земли. В них – сыры, масло, сладости и пряники местного производства. Розыгрыш будет проходить среди гостей праздника, зарегистрировавшихся в шатре за стадионом. Всего будет разыграно пять корзин.

«Задонск, Задонский район – это жемчужина Липецкой области. Многие жители страны едут в наш регион, чтобы посетить именно эти края с богатой историей, интересными достопримечательностями и современной туристической инфраструктурой. Задонцы – молодцы. Они бережно относятся к достоянию, доставшемуся от предков, и при этом следят за современными тенденциями, грамотно и умело адаптируя их под местную специфику. Все, за что вы беретесь, у вас прекрасно получается. С праздником!» – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.