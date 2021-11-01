Статус одного из красивейших населённых пунктов Липецкой области и России получил Задонск по итогам экспедиции Ассоциации самых красивых деревень и городков России, проведённой совместно с Россельхозбанком. Участники путешествовали по одной из главных водных артерий Центральной России – реке Дон – с целью найти самобытные деревни, сёла и города, инфраструктура которых готова к приёму туристов и постоянному проживанию. Одним из таких мест и стал Задонск. Были осмотрены местные достопримечательности и проверена туристическая инфраструктура, после чего город получил новый статус.

«У Задонска хороший туристический потенциал, который мы постоянно развиваем. Надеюсь, что статус одного из самых красивых городов страны привлечёт сюда ещё больше туристов и они получат самые приятные впечатления о нашем регионе», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В Задонске находится Рождество-Богородицкий мужской монастырь, один из крупнейших в стране. До революции по размаху деятельности обитель занимала седьмое место: здесь работали церковно-приходская школа, больница, аптека, библиотека, многочисленные мастерские, два завода – словом, настоящий город в городе. Главная местная святыня – список Владимирской иконы Богоматери, не раз доказывающая свою чудотворность – уцелела, несмотря на трагические перипетии в истории монастыря – пожары, нашествия, разграбления. Достопримечательности в Задонске связаны не только с православием – в городе открыт Музей Прессы «Антресоль», о котором восторженно отзывались известные журналисты из других стран.

«Принятие города Задонска в число самых красивых – это знаковое, радостное событие, – отметил директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин. – Сейчас мы делаем особенный акцент на поддержке внутреннего туризма, ведь именно со знакомства с такими территориями может появиться желание переехать туда для постоянного проживания. Туризм по глубинке помогает создавать рабочие места, приносит дополнительный доход и таким образом способствует благополучию сёл и малых городов. В помощь такому туризму мы разработали сервис «Своё За городом» для размещения и поиска агротуров».

Тур «Тихий Дон», в рамках которого и прошла инаугурация Задонска, завершает цикл экспедиций 2021 года. Весной в него вошли «Истоки Руси», летом — «Поволжье», в сентябре — «Магический Байкал».